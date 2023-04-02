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Новости 10:26

Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении отца 13 детей в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении отца 13 детей в Петербурге

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения 60-летнего жителя Петербурга на улице Лидии Зверевой, информирует пресс-служба СК.

"В социальных медиа получила распространение видеозапись того, как компания молодых людей избила пенсионера из-за парковочного места", – отчитались в Следкоме.

По данным средств массовой информации, избитый петербуржец является отцом 13 детей, за что стал кавалером ордена "Родительская слава".

Врио главы СК по Петербургу Олегу Бобкову дано поручение возбудить дело и предоставить Бастрыкину доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль центрального аппарата Следкома.

Вечером в пятницу, 31 марта, компания из трёх молодых людей напала на пенсионера: инцидент произошёл из-за не поделённого парковочного места.


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