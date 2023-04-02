Синоптики прогнозируют вечерние снегопады в Петербурге в воскресенье

Вечером воскресенья, 2 апреля, в Петербурге ожидаются снегопады, известил у себя в Telegram-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня Санкт-Петербург своим северо-западным краем заденет очередной циклон", — отчитался специалист.

Днём воздух прогреется от +1 до +3 градусов, в Ленобласти от -1 до +4. Атмосферное будет превышать норму и составит 767 мм рт. ст.

Согласно информации, которую опубликовал у себя в Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в течение марта в городе выпало 81,4 мм осадков, что сопоставимо лишь с данными1971 года с 83,6 мм.

Весна в Петербург придёт не раньше 4-5 апреля, заключил Колесов.