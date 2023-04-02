На Невском проспекте появятся живые яблони в горшках за 14 млн рублей

Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на поставку живых деревьев в горшках, которые разместят на Невском проспекте. Стартовая цена лота - 14,7 млн рублей. Внимание на закупку обратила "Фонтанка".

В техническом задании говорится о поставке 68 деревьев в вазонах. Подрядчик должен будет устроить дренаж, заполнить их грунтом горшки грунтом и высадить деревья. В перечне представлены в том числе яблони декоративные "Scarlet" и "Red Sentinel".

По завершении сезона деревья следует высадить в плодородный грунт в границах города.

Четыре дерева дополнительно высадят в Пушкине "для обеспечения возможности замены посадочного материала в вазонах".

Подрядчику следует завершить комплекс работ до 12 октября 2023 года.

Вазоны разместят следующим образом: 20 штук – на Большой Морской улице, 12 – на Невском проспекте от Екатерининского сквера до Фонтанки, 22 – на Малой Садовой, 14 – на площади Восстания.