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Новости 12:50

Петербурженка получила пистолет "в подарок" при покупке мясорубки

фото ЗакС политика Петербурженка получила пистолет "в подарок" при покупке мясорубки

Жительница Петербурга приобрела на одном из популярных маркетплейсов мясорубку, а бонусом к ней - пистолет с патронами, передаёт в воскресенье, 2 апреля, "Фонтанка".

Свой заказ горожанка получила в пункте выдачи на Богатырском проспекте. Дома, решив распаковать покупку, женщину ждал занимательный "сюрприз" в виде пистолета. Она вызвала полицию.

Приехавшие на место правоохранители действительно обнаружили в коробке с кухонным прибором оружие и семь патронов к нему. К стрельбе пистолет оказался пригоден. Скорее всего, продавцу следует ожидать визита силовиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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