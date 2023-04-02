Петербурженка получила пистолет "в подарок" при покупке мясорубки

Жительница Петербурга приобрела на одном из популярных маркетплейсов мясорубку, а бонусом к ней - пистолет с патронами, передаёт в воскресенье, 2 апреля, "Фонтанка".

Свой заказ горожанка получила в пункте выдачи на Богатырском проспекте. Дома, решив распаковать покупку, женщину ждал занимательный "сюрприз" в виде пистолета. Она вызвала полицию.

Приехавшие на место правоохранители действительно обнаружили в коробке с кухонным прибором оружие и семь патронов к нему. К стрельбе пистолет оказался пригоден. Скорее всего, продавцу следует ожидать визита силовиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.