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Новости 13:41

"Свободный университет"* объявил о приостановке своей деятельности в России

фото ЗакС политика "Свободный университет"* объявил о приостановке своей деятельности в России

Признанный Генпрокуратурой "нежелательной организацией" "Свободный университет"* приостанавливает свою деятельность в России, о чём известил у себя в Telegram-канале.

Также организация пояснила, что "нежелательной" объявлена не она сама, а само название "Свободный университет"* в принципе.

"Мы утверждаем, что независимое образование не является преступлением. Университеты становятся "нежелательными" только в государстве, построенном на невежестве. Мы считаем действия Генпрокуратуры, которая по сути ставит вне закона идею университета, антиконституционными", - выступили с заявлением в вузе.

Вуз вёл свою деятельность в режиме онлайн.

*Генпрокуратура признала "Свободный университет" нежелательной в РФ организацией


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