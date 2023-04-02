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Новости 16:21

Путин на следующей неделе проведёт расширенное заседание Совбеза и встретится с Лукашенко

фото ЗакС политика Путин на следующей неделе проведёт расширенное заседание Совбеза и встретится с Лукашенко

На предстоящей рабочей неделе президент России Владимир Путин намерен провести расширенное заседание Совета безопасности, известил у себя в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Президентские планы подтвердил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да. Совбез планируется. Тему сообщим", — приводит заявление чиновника РИА Новости.

Также, по словам Зарубина, Путин должен посетить один из российских регионов, какой — он не конкретизировал.

В рабочем графике президента ожидается очередная встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.


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