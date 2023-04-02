Суд в Москве приостановил деятельность работающей с 1949 года Англо-американской школы

Тушинский райсуд Москвы решил приостановить на 90 суток деятельность Англо-американской школы, работающей с 1949 года, информирует пресс-служба инстанции. К работе заведения у правоохранителей появились нарекания.

Согласно решению суда, некоммерческую общеобразовательную организацию сочли виновной в нарушении условий лицензии (ч.3 ст.19.20 КоАП). Срок приостановки работы учебного заведения начнут исчислять с момента фактической приостановки деятельности.

РБК пишет, что в конце февраля в школе проводилась проверка прокуратуры, которая показала отсутствие в ней образовательных программ на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standards. Также у учителей не обнаружили документов, которые бы подтверждали наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.

Англо-американскую школу Москвы впервые открыли в 1949 году. В основном в ней учились дети дипломатов.