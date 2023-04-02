ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:24

Суд в Москве приостановил деятельность работающей с 1949 года Англо-американской школы

фото ЗакС политика Суд в Москве приостановил деятельность работающей с 1949 года Англо-американской школы

Тушинский райсуд Москвы решил приостановить на 90 суток деятельность Англо-американской школы, работающей с 1949 года, информирует пресс-служба инстанции. К работе заведения у правоохранителей появились нарекания.

Согласно решению суда, некоммерческую общеобразовательную организацию сочли виновной в нарушении условий лицензии (ч.3 ст.19.20 КоАП). Срок приостановки работы учебного заведения начнут исчислять с момента фактической приостановки деятельности.

РБК пишет, что в конце февраля в школе проводилась проверка прокуратуры, которая показала отсутствие в ней образовательных программ на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standards. Также у учителей не обнаружили документов, которые бы подтверждали наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.

Англо-американскую школу Москвы впервые открыли в 1949 году. В основном в ней учились дети дипломатов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама