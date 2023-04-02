РИА Новости: В Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военкор Владлен Татарский

В ресторане Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге произошёл взрыв, информирует РИА Новости в воскресенье, 2 апреля. По данным источников агентства, в результате ЧП пострадали семь человек, один погиб - это военный корреспондент Владлен Татарский.

Пожара после взрыва не последовало. На месте работают спецслужбы.

В заведении проходил творческий вечер Татарского. Анонс мероприятия был сделан в паблике "Вечер с Кибер Фронтом" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате срабатывания взрывного устройства.

Мощность взрывчатки составила более 200 граммов тротила, официально заявили в правоохранительных органах.

По последним данным, пострадавшими считаются 16 человек.

"В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Татарский принимал активное участие в освещении событий СВО с российской стороны.