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Новости 20:09

Беглов координирует работу спецслужб после взрыва в кафе на Университетской набережной

фото ЗакС политика Беглов координирует работу спецслужб после взрыва в кафе на Университетской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов занимается координацией работы специальных служб, работающих на месте взрыва в кафе на Васильевском острове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного. 

Также в администрации губернатора заверили, что ситуация сейчас находится под контролем, а пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

 "Губернатор координирует работу специальных служб, пострадавшим оказывается медицинская помощь, ситуация под контролем", - цитирует агентство пресс-службу губернатора.

Взрыв в заведении Street Food Bar на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В это время там проходило мероприятие с участием военного корреспондента Владлена Татарского. В результате происшествия, по данным МВД, Татарский погиб, еще 19 человек пострадали.

В Telegram-канале администрации Василеостровского района выразили соболезнования родным и близким погибшего и выразили поддержку пострадавшим. 


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