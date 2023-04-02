Беглов координирует работу спецслужб после взрыва в кафе на Университетской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов занимается координацией работы специальных служб, работающих на месте взрыва в кафе на Васильевском острове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также в администрации губернатора заверили, что ситуация сейчас находится под контролем, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Губернатор координирует работу специальных служб, пострадавшим оказывается медицинская помощь, ситуация под контролем", - цитирует агентство пресс-службу губернатора.

Взрыв в заведении Street Food Bar на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В это время там проходило мероприятие с участием военного корреспондента Владлена Татарского. В результате происшествия, по данным МВД, Татарский погиб, еще 19 человек пострадали.

В Telegram-канале администрации Василеостровского района выразили соболезнования родным и близким погибшего и выразили поддержку пострадавшим.