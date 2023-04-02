СК по Петербургу возбудил дело об убийстве после взрыва в петербургском кафе

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.105 УК РФ ("убийство общеопасным способом") по факту взрыва в кафе Street Food Bar на Васильевском острове.

В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский, у которого в этом кафе на Университетской набережной проходил 2 апреля творческий вечер.

"Также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", - добавили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в свою очередь сообщили, что в город на Неве направлена группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России.

"Целью выезда является оказание практической помощи сотрудникам ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установлении и задержании лиц, причастных к организации взрыва в кафе на Университетской набережной", - пояснили в ГУ МВД.

Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством МВД России.

На месте взрыва все еще работают экстренные и специальные службы. Корреспондент ЗАКС.Ру передает, что к зданию, где находится Street Food Bar, петербуржцы стали приносить цветы.