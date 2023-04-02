Беглов: При взрыве в кафе на Васильевском острове пострадали 25 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что при взрыве в кафе на Васильевском острове пострадали 25 человек. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Беглова, 19 человек госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь, заявил губернатор. Он уточнил, что работают и другие экстренные службы.

"В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Работаем в координации с правоохранительными органами. <...> Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - написал Беглов.

Он добавил, что правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств. Погиб при взрыве один человек, сообщил глава Петербурга. Он не назвал имени этого человека.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек, писали в полиции в 19:30.

София Саттарова / Фото: Константин Леньков