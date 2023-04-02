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Новости 2 апреля, 23:06

"Интерфакс": В Петербурге задержали подозреваемую во взрыве на Университетской набережной

фото ЗакС политика "Интерфакс": В Петербурге задержали подозреваемую во взрыве на Университетской набережной

По подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского задержана петербурженка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. СМИ уточнило, что девушка 1997 года рождения.

Сейчас она доставлена к следователю, утверждает источник "Интерфакса". Собеседник СМИ заявил, что у следствия есть основания полагать, что задержанная принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую вероятно было вмонтировано взрывное устройство. 

Официально уполномоченные ведомства не подтвердили информацию о задержании подозреваемой.

Напомним, в кафе Street Food Bar на Университетской набережной произошел взрыв вечером 2 апреля. По данным ГУ МВД по Петербургу, в результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. 

София Саттарова


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