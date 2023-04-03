Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Текст документа опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд создается "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из текста указа. Его учредителем выступает правительство России, средства на работу фонда будут поступать из федерального бюджета и добровольных взносов и пожертвований, "а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председателем фонда — глава Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.