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Новости 10:23

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

фото ЗакС политика Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО

Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Текст документа опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд создается "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из текста указа. Его учредителем выступает правительство России, средства на работу фонда будут поступать из федерального бюджета и добровольных взносов и пожертвований, "а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председателем фонда — глава Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.


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