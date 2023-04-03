СК в Ленобласти проверяет действия одной из управляющих компаний

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о конфликте жителей Кудрово с управляющей компанией "Технологии комфорта". Как сообщает информационный центр СК, речь идет о трех домах на Пражской и Австрийской улицах.

В социальных сетях и СМИ распространились сведения о фальсификации подписей жильцов: утверждается, что таким образом подделываются протоколы общих собраний. Кроме того, в указанных домах, по мнению жалующихся жителей, управляющей компанией необоснованно завышаются тарифы на коммунальные услуги. При этом к качеству обслуживания домов имеются нарекания: они касаются работы лифтов, водоснабжения и уборки мусора.

Руководство ГСУ СУ по Ленобласти начало процессуальную проверку конфликтной ситуации. Бастрыкин ждет доклада о ее промежуточных результатах.