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Новости 11:40

В Петербурге хотят выставить на торги дворец Кушелева-Безбородко

фото ЗакС политика В Петербурге хотят выставить на торги дворец Кушелева-Безбородко

Петербургские чиновники начали рассматривать вариант продажи дворца Кушелева-Безбородко, из которого во второй половине 2010-х годов выселили Европейский университет. Об этом пишет "Деловой Петербург".

На сегодняшний день правом оперативного управления памятником федерального значения обладает ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества". Здание не используется уже пять лет. Его хотят приспособить для нужд ГБНОУ "Академия цифровых технологий".

"При этом в настоящее время исполнительными органами государственной власти прорабатывается вопрос о возможности исключения здания из государственной программы и его вовлечения в хозяйственный оборот иным способом", - не уточняя деталей, рассказали в комитете имущественных отношений.

Опрошенные газетой эксперты сошлись на том, что рыночная стоимость дворца, построенного в середине XIX века, едва ли превышает 1 млрд рублей.

Напомним, что Европейский университет вынужден был переехать в здание напротив из-за претензий к монтажу пластиковых окон и временных перегородок.

фото: Citywalls.ru


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