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Новости 12:40

Работодателей обяжут продлевать срочные трудовые договоры с участниками СВО

фото ЗакС политика Работодателей обяжут продлевать срочные трудовые договоры с участниками СВО

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Государственную думу поправки в Трудовой кодекс, которые запрещают расторгать срочные трудовые договоры с участниками СВО на время их участия в боевых действиях.

Как отметил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Турчак, до сих пор работодатели могут пользоваться этим слабым местом законодательства и увольнять мобилизованных и добровольцев.

"Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место", - описал проблему единоросс.

Поправки обяжут работодателей автоматически продлевать контракты с россиянами, находящимися в зоне СВО. Об инициативе ранее уже было доложено президенту.


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