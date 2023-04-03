Работодателей обяжут продлевать срочные трудовые договоры с участниками СВО

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Государственную думу поправки в Трудовой кодекс, которые запрещают расторгать срочные трудовые договоры с участниками СВО на время их участия в боевых действиях.

Как отметил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Турчак, до сих пор работодатели могут пользоваться этим слабым местом законодательства и увольнять мобилизованных и добровольцев.

"Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место", - описал проблему единоросс.

Поправки обяжут работодателей автоматически продлевать контракты с россиянами, находящимися в зоне СВО. Об инициативе ранее уже было доложено президенту.