Суд в Петербурге отправил мигранта в колонию за сопротивление сотруднику ДПС

Красногвардейский суд Петербурга приговорил к сроку в колонии Фарруха Исмоилова по делу о применении к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила 3 апреля объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, утром 4 сентября прошлого года на площади Карла Фаберже Исмоилов вступил в противодействие инспектору ДПС. Последний требовал от него проследовать в отдел полиции для составления протокола о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ). В ответ Исмоилов ударил инспектора локтем по голове, "чем причинил последнему сотрясение головного мозга, которое расценивается как легкий вред здоровью", передает судебная пресс-служба. После этого в процессе задержания оба упали на землю, из-за чего силовик получил ссадины.

Суд учел, что Исмоилов ранее не судим, воспитывает малолетнего ребенка, гражданской женой и отцом характеризуется положительно. При этом в Петербурге он проживает без регистрации, срок его постоянного пребывания в России истек в минувшем августе. Подсудимый признан виновным, его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.