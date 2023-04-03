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Новости 13:13

У медучреждения в Купчино отсудили почти 3 млн рублей за незаконное потребление электричества

фото ЗакС политика У медучреждения в Купчино отсудили почти 3 млн рублей за незаконное потребление электричества

С владельца помещения клинико-диагностической лаборатории на Южном шоссе взыскали более 2,8 млн рублей по иску "Россетей Ленэнерго", о чем сообщила пресс-служба компании.

Ответчик не имел договора энергоснабжения и потреблял электричество незаконным способом. Таким образом собственник медицинского офиса "нажег" 368 тысяч кВт.

Энергетической компании удалось добиться исполнения всех своих исковых требований. В результате владелец помещения в Купчино заключил договор энергоснабжения.

"Ленэнерго" продолжает настаивать на том, что бездоговорное потребление электричества в конечном счете оказывается невыгодным: повторный штраф за такого рода нарушение для юридических лиц достигает 400 тысяч рублей.


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