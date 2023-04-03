Деревянную дачу в Зеленогорске хотят лишить государственной охраны

Двухэтажную деревянную дачу Циммермана (Зеленогорск, Театральная улица, 8) могут исключить из реестра региональных памятников, сообщает издание "Канонер".

КГИОП обозначает объект как "Пансионы (два корпуса)", при этом основное здание, располагавшееся напротив дачи, полностью сгорело.

Сохранившаяся постройка, выполненная в скандинавском стиле, появилась на своем месте в начале прошлого века. В случае если выводы заказанной КГИОП экспертизы получат одобрение чиновников, снять сооружение с государственной охраны уполномочен будет Минкульт.

фото - Влада, Citywalls.ru