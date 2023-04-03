Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 15:57

Бывший сотрудник администрации Невского района получил шесть лет за взятку

фото ЗакС политика Бывший сотрудник администрации Невского района получил шесть лет за взятку

Невский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела строительства и землепользования районной администрации Юрия Смирнова. Ему инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК), о чем сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что бывший чиновник в 2016-2018 годах убедил экс-главу МО "Невский округ" Алексея Самойленко подписать дополнительное соглашение к договору, заключенное муниципалами с ООО "Ресурс". Контракт касался застройки территории по адресу улица Подвойского, 8А. Дополнительное соглашение предполагало увеличение сроков реализации проекта и уменьшение площади недвижимости, которая должна была перейти в собственность муниципалитета.

За свои противозаконные действия экс-чиновник получил от подрядчика 2,8 млн рублей на покупку квартиры на той же улице, причем квартира ему досталась со скидкой в 1,5 млн рублей. 

Помимо реального срока, суд решил конфисковать у Смирнова квартиру, ставшую незаконным вознаграждением. Приговор в силу пока не вступил.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
Упоминаемые персоны
Самойленко Алексей Александрович




Новости3 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама