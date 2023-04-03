Бывший сотрудник администрации Невского района получил шесть лет за взятку

Невский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела строительства и землепользования районной администрации Юрия Смирнова. Ему инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК), о чем сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что бывший чиновник в 2016-2018 годах убедил экс-главу МО "Невский округ" Алексея Самойленко подписать дополнительное соглашение к договору, заключенное муниципалами с ООО "Ресурс". Контракт касался застройки территории по адресу улица Подвойского, 8А. Дополнительное соглашение предполагало увеличение сроков реализации проекта и уменьшение площади недвижимости, которая должна была перейти в собственность муниципалитета.

За свои противозаконные действия экс-чиновник получил от подрядчика 2,8 млн рублей на покупку квартиры на той же улице, причем квартира ему досталась со скидкой в 1,5 млн рублей.

Помимо реального срока, суд решил конфисковать у Смирнова квартиру, ставшую незаконным вознаграждением. Приговор в силу пока не вступил.