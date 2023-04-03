Гергиев заявил о многомиллиардных убытках, понесенных Мариинкой за три года

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о финансовых потерях, с которыми его учреждение столкнулось за три прошедших года. Серьезные проблемы, по словам дирижера, появились в начале пандемии коронавируса (март 2020 года) и были продиктованы сопутствующими ограничениями.

"Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, это примерно 12 млрд рублей", - цитирует его высказывание ТАСС.

По оценке Гергиева, названная им сумма представляет собой значительный ущерб абсолютно для любого театра и творческого коллектива в мире.

фото: kremlin.ru