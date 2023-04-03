Напавшего на Павла Швеца заочно приговорили к восьми годам колонии

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам общего режима Шохрузжона Бобомуродова, которого признали виновным в нападении на главу МО "№72" Павла Швеца в декабре 2021 года. Мужчину преследуют по ч. 2 ст. 318 УК, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Криминальный эпизод имел место в сквере на Софийской улице, где Бобомуродов решил припарковаться на газоне. По версии следствия и суда, Швец заметил в действиях фигуранта состав правонарушения, после чего показал свое удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия. Муниципал также стал снимать происходящее на телефон. В ответ нарушитель отреагировал агрессивно, ударив главу округа кулаком по голове. В результате у Швеца диагностировали закрытый перелом носа.

Поскольку Бобомуродов находится в федеральном розыске, приговор огласили в его отсутствие.