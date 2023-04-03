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Новости 18:14

Россия приостановила уплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

фото ЗакС политика Россия приостановила уплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановке уплаты членских взносов в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству Совета Европы (ПА ОБСЕ). Поступок Совета Думы продиктован тем, что Россия с прошлого года не принимает никакого участия в деятельности организации.

"Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", - приводятся слова единоросса на сайте нижней палаты.

Володин посетовал на препятствия, которые создают отечественной делегации в ПА ОБСЕ, и пообещал, что при сохранении этой политики Россия будет требовать возвращения уплаченного взноса.


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