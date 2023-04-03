Эсеры подготовили законопроект о маткапитале на третьего и последующих детей

Фракция "Справедливой России - За правду" в Государственной думе направила на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий введение дополнительного материнского капитала при рождении третьего и последующих детей. Социалисты предлагают выплачивать таким семьям 617 617 рублей. Авторы инициативы предлагают не принимать во внимание, был ли получен той или иной многодетной семьей предыдущий материнский капитал.

"Для повышения рождаемости в стране необходимо поощрять рождение в семье третьего, четвёртого, пятого ребенка, но, по сути, на данный момент никаких стимулирующих выплат для родителей государство за это не предусматривает. Предлагаю исправить эту ошибку", - отметил через свою пресс-службу лидер партии Сергей Миронов.

Демографическую ситуацию в стране он находит критической. Политика, в частности, тревожит уменьшение числа женщин, желающих иметь двоих и более детей. По мнению Миронова, упавший до 1,42 коэффициент рождений на одну женщину представляет собой "катастрофическую цифру".