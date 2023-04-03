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Новости 19:19

Петербургские таможенники отобрали у пассажира рептилию

фото ЗакС политика Петербургские таможенники отобрали у пассажира рептилию

В аэропорту Пулково сотрудники Северо-Западного таможенного управления остановили пассажира, который пытался ввезти ящерицу из Объединенных Арабских Эмиратов, передает пресс-служба ведомства.

Необычный груз обнаружился при процедуре досмотра. Мужчина следовал через "зеленый" коридор, который предназначен для путешественников с товарами, не подлежащими декларированию. Найденная при нем рептилия к числу таких грузов не относится.

Пассажир попытался пронести животное в обуви. Ящерицу, на провоз которой не имелось разрешительных документов, изъяли и направили в Ленинградский зоопарк. Ей предстоит пройти через экспертизу.

фото: sztu.customs.gov.ru


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