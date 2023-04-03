Петербургские полицейские проверяют информацию о минированиях в торговых центрах

Во второй половине дня 3 апреля петербургские правоохранители получили несколько похожих сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в нескольких крупных торговых центрах.

Первым эвакуировали ТРК "Международный", расположенный в одном здании с одноименной станцией метро, пишет издание 78.ru.

Впоследствии силовикам поступили сигналы о минированиях в ТРК "Континент" около станции метро "Бухарестская" и в ТРК "Атмосфера" на Комендантской площади, что тоже привело к эвакуациям. О подтвердившейся где-либо угрозе пока не сообщается.