Россиянину запретили выезжать из страны из-за долга в 1,5 рубля

Россиянин получил запрет на выезд из страны из-за долга в полтора рубля, информирует во вторник, 4 апреля, Telegram-канал Baza.

Подписчик прислал журналистам скриншот уведомления из "Госуслуг", в котором сообщается о временно ограничении на выезд из РФ. Причиной указывается непогашенная сумма в 1,52 рубля. Из-за этого на портале "Госуслуг" в его аккаунте постоянно висит плашка о запрете на покидание государства.

В поддержке сервиса, как рассказал россиянин, не смогли объяснить ему причину подобного запрета. Каких-либо долгов перед страной, по словам мужчины, у него нет. Кредит в 14 тысяч рублей он закрыл. При этом на сайте Федеральной службы судебных приставов также висит долг в полтора рубля.