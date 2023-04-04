Смольный надеется завершить реставрацию Биржи и Консерватории к выборам 2024 года

Работы по реставрации зданий Биржи на Васильевском острове и Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади петербургские власти рассчитывают завершить к 2024 году, пишет "Деловой Петербург".

Собеседники, близкие к реставрационным делам, известили, что Смольный поставил перед подрядчиками задачу привести хотя бы внешний облик зданий в порядок к грядущим президентским и губернаторским выборам, которые пройдут в 2024 году.

Биржа на данный момент уже частично освободилась от строительных лесов, однако работы не были приняты ввиду "нетоварного" вида, поделился один из источников "ДП". Дело в подтёках, зафиксированных на главном фасаде здания.

"Скорее всего, здесь сквозь скульптуру вода протекает наружу на штукатурку. Она окрашивается, проходя сквозь металлические крепления внутри скульптуры. Но это не недостаток, а нормальная часть жизни любого исторического здания", — поделился мнением по вопросу архитектор Максим Атаянц.

Сейчас подрядчики ожидают объявления конкурса на приведение в порядок интерьеров Биржи. По всей вероятности, это произойдёт до завершения реставрации по фасадам. Внутри памятника архитектуры появится музей геральдики.