Бывшая сотрудница Роспотребнадзора в Петербурге получила миллион рублей штрафа за взятки

Московский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере одного миллиона рублей бывшую сотрудницу регионального управления Роспотребнадзора Юлию Юджел. Как сообщает сайт прокуратуры, ее признали виновным в получении взяток (ч. 1, 2 и 3 ст. 290 УК).

Суд установил, что бывшая чиновница, ответственная за санитарно-эпидемиологические проверки деятельности различных организаций, в 2020-2021 годах систематически получала незаконное вознаграждение. Организации платили за ускорение выдачи санитарно-эпидемиологического заключения, за информирование о грядущих проверках, а также за их непроведение. Таким образом Юджел обогатилась болеее чем на 100 тысяч рублей. Кроме того, частью коррупционного вознаграждения в одном из случаев стал подаренный ноутбук. Взятки передавались фигурантке либо непосредственно на рабочем месте, либо переводились на карту ее дочери.

Помимо назначенного штрафа, Юджел запретили в течение четырех лет занимать государственные и муниципальные должности.