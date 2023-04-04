Кудрово стало самым комфортным для проживания малым городом в России

Минстрой составил и опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания территорий и населенных пунктов в России за 2022 год. Документ носит название "Индекс качества городской среды". В категории малых городов с численностью населения от 50 до 100 тысяч жителей первое место по стране заняло Кудрово.

"И власти, и жители понимают как много еще можно изменить к лучшему даже в городах-победителях, а тем более — в остальных городах области. Мы видим, как растет год от года интерес жителей к определению объектов программы "Комфортная городская среда", к участию в субботниках и социальных инициативах", - прокомментировал достижение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко через пресс-службу администрации региона.

Другой населенный пункт Ленобласти Кингисепп замкнул тройку самых комфортных городов страны, имеющих численность от 25 до 50 тысяч человек. Успех Кингисеппа Дрозденко выделил особенно, напомнив, что городу более 600 лет и что он расположен на значительном удалении от зоны агломерации.