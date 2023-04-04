Комитет по печати хочет заказать мониторинг СМИ за 536,6 тысяч рублей

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации опубликовал закупку на проведение мониторинга СМИ с мая по дкабрь 2023 года. Данные опубликованы на сайте автоматизированной информационной системы государственного заказа от комитета по госзаказу Петербурга.

Согласно карточке закупки, комитет по печати готов заказть за несколько месяцев мониторинга 536,6 тысяч рублей. В проекте контракта указано, что это нужно для повышения эффективности работы правительства города и деятельности органичений. Мониторинг нужно будет проводить ежедневно, сказано в проекте контракта, а речь идет о СМИ, которые освещают "развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти".

Их список указан в документе. Всего перечислено 15 телеканалов, 8 радиостанций, 20 газет, 3 журнала и 40 интернет-изданий. Среди них как федеральные, так и городские СМИ. В частности, Ren-ТВ, радио "Зенит", "Метро Санкт-Петербург", ЗАКС.Ру и другие. Среди газет для мониторинга указано издание "Мой район", печатная версия которого не выходит уже несколько лет.

По телеканалу "78" комитет ждет стенограмму новостных выпусков. Аналогичное требование по радиостанциям "Петербург" и "Россия - Санкт-Петербург". При этом, в расшифровке по последнему должен быть и губернаторский эфир - программа главы города Александра Беглова, которая выходит еженедельно по понедельникам.

Исполнитель должен изучать, что в указанных СМИ говорят и пишут про президента, губернатора, депутатов и других чиновников с политическими деятелями. Из тем для мониторинга перечислены антикоррупционная политика, экономика, криминал и другое.

София Саттарова