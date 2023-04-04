Экс-магазины Zara откроются в Петербурге под новым брендом в апреле

Бывшие магазины Zara откроются под новым брендом в Петербурге и по всей России в текущем апреле, известил в разговоре с ТАСС глава отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

Первой откроется торговая точка в ТЦ "Авиапарк", далее стартуют другие.

Напомним, что в марте появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, закроет по всей России 269 из 514 своих магазинов.

Немногим после СМИ сообщили, что порядка 240 торговых точек Inditex набирают продавцов и намерены возобновить работу под новыми названиями: Bershka станет Ecru, Pull&Bear - DUB, Zara - Maag.