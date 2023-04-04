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Коррупционное дело инженера управления по строительству петербургского метро поступило в суд

фото ЗакС политика Коррупционное дело инженера управления по строительству петербургского метро поступило в суд

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал экономическое дело в отношении бывшего инженера 1-й категории управления по строительству метрополитена ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Антона Крекера. Объединенная пресс-служба городских судов напоминает, что фигуранта преследуют за взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, Крекер систематически принимал вознаграждение от компаний, в разное время занимавшихся развитием городского метро: ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы". Госслужащий брал деньги за сокрытие от других чиновников фактов отклонения от проекта, а также за общее покровительство по службе.

Для перечисления взяток стороны решили создать фиктивную должность проходчика в ОАО "Метрострой", на которую трудоустроили знакомого Крекера. Коррупционные деньги имели вид получаемой им зарплаты. Впоследствии знакомый перешел на ту же фиктивную должность в МССС. Таким образом было получено более 2,7 млн рублей.

С ноября прошлого года инженер находится под запретом определенных действий.


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