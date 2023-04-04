Московскую сотрудницу МВД оштрафовали по уголовному делу о фальсификации протоколов

Суд в Москве приговорил к 110 тысячам рублей штрафа сотрудницу полиции Екатерину Злобину, которую преследовали за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и фальсификацию доказательств в административном деле (ч. 1 ст. 303 УК). Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, обвинение запрашивало для нее пять лет условного срока.

Потерпевшими по делу проходили шестеро экоактивистов, включая бывшего мундепа Сергея Власова и депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Все шестеро гражданскими исками также добивались компенсации в 150 тысяч рублей за моральный вред. В результате суд сократил суммы компенсаций втрое.

В ходе процесса было установлено, что Злобина подделала подписи коллег при оформлении протоколов о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), составленных на активистов летом 2020 года. На суде фигурантка заявила, что пошла на фальсификацию по указанию начальства.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов