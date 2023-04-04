На северо-западе Петербурга загорелся склад с газовыми баллонами

В Приморском районе Петербурга 4 апреля загорелось здание склада площадью 50 кв. метров, о чем сообщил региональный главк МЧС. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС.

С огнем борются двадцать специалистов, использующих четыре машины.

Издание 78.ru уточняет, что среди прочего горят газовые баллоны и что некоторые из них уже взорвались. По сведениям журналистов, полыхающее здание в Макулатурном проезде принадлежит предприятию "Петроградское ПЗТ".

Накануне газовые баллоны загорелись на Средне-Невском судостроительном заводе.

UPD 13:30 Открытое горение удалось ликвидировать за час. О наличии пострадавших не сообщается