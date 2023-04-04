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Новости 12:56

РПЦ претендует на здание церкви в Красном Селе

фото ЗакС политика РПЦ претендует на здание церкви в Красном Селе

Представители православной церкви обратились в Смольный с просьбой передать в ведение РПЦ здание церкви на проспекте Ленина в Красном Селе. Соответствующее прошение появилось на сайте комитета имущественных отношений (КИО).

Храм был построен в 2018 году, его площадь составляет 43,8 кв. метров. С заявлением к Смольному обратился приход храма святого праведного Симеона Богоприимца в Скачках.

Здание церкви располагается между улицами Бабушкина и Семеновской. "Фонтанка" пишет, что храм может быть самостроем, поскольку в реестре разрешений на строительство, а также разрешений на ввод объекта в эксплуатацию он нигде не обозначен.

В Росреестре указано, что здание находится в собственности "Публично-правовых образований" — то есть Петербурга.


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