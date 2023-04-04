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Росгвардейцы в Петербурге потренировались в отражении атак на важные гособъекты

фото ЗакС политика Росгвардейцы в Петербурге потренировались в отражении атак на важные гособъекты

Сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии 4 апреля провели учения на территории Петербурга и Ленобласти, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди прочего, силовики под командованием Алексея Воробьева тренировались задерживать опасных преступников, отражать атаки на административные здания, штурмовать захваченные объекты, блокировать действия диверсантов в городских условиях и на пересеченной местности. Наконец, в ходе учений росгвардейцы практиковались в разминировании взрывоопасных предметов.

Всего в мероприятии участвовало около 600 бойцов.

фото: Росгвардия. Северо-Западный округ / Telegram


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