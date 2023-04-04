Комтранс расширит перечень адресов платной парковки в центре Петербурга

Петербургский комитет по транспорту намерен скорректировать список адресов в зонах платной парковки в Адмиралтейском и Петроградском районах города. На некоторых улицах введут новые требования, а некоторые включат в перечень. Внимания на вносимые изменения обратила "Фонтанка".

Так, в зону платной парковки включается Парфёновская улица от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. В то же время Бородинская улица от Фонтанки до Загородного проспекта будет платной только по нечётной стороне.

Остальные улицы находятся в Петроградском районе: там необходимо будет платить за стоянку начиная с июля. Расширят участок Большого проспекта П.С., добавив отрезки от Введенской улицы до Каменноостровского проспекта (по нечётной стороне) и от Малой Невы до Введенской (тоже нечётная).

Аналогичным образом расширят зону на Большой Пушкарской улице. Пока что она затрагивает участок от Введенской улицы до Каменноостровского проспекта. В обновлённом варианте туда добавят участок от Съезжинской до Воскова. Также будут включены следующие участки улиц: Введенской от Большой Пушкарской до Кронверкского проспекта (чётная сторона), Пионерская на участке от Новоладожской до набережной Адмирала Лазарева (чётная сторона).