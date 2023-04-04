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В Зеленогорске стартовала реставрация Казанской церкви

фото ЗакС политика В Зеленогорске стартовала реставрация Казанской церкви

В Казанской церкви в Зеленогорске, часто называемой местными жителями "Белой невестой", начались реставрационные работы по программе КГИОП, передает пресс-служба Смольного.

Ремонт куполов и фасадов должен будет завершиться не позднее следующего года. Подрядчик поменяет деревянные кресты на позолоченные металлические и воссоздаст тем самым внешний вид храма вековой давности. Восстановят также исторический облик кровли. В порядок приведут штукатурный слой здания и решетки на окнах.

"Этот храм – одно из знаковых мест Зеленогорска и наше культурное достояние", - считает губернатор Александр Беглов.

Церковь на Приморском шоссе, 547 построили по проекту архитектора Николая Никонова в 1910 году в честь 200-летия взятия Выборга Петром I. В советский период религиозное сооружение пережило наводнение, пожар и обстрелы. Перед Великой Отечественной войной его закрыли, разрушив колокольню и кресты.

фото: gov.spb.ru


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