ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:14

Путин: Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго

фото ЗакС политика Путин: Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о том, насколько долго будут действовать антироссийские экономические ограничения, введённые Западом. Заявление, как передаёт РИА Новости во вторник, 4 апреля, прозвучало во время заседания Госсовета по развитию промышленности.

"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго", — констатировал Путин.

По версии президента, для решения санкционного вопроса России необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные в первую очередь на цели, касающиеся "именно суверенного развития".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама