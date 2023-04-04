Путин: Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о том, насколько долго будут действовать антироссийские экономические ограничения, введённые Западом. Заявление, как передаёт РИА Новости во вторник, 4 апреля, прозвучало во время заседания Госсовета по развитию промышленности.

"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго", — констатировал Путин.

По версии президента, для решения санкционного вопроса России необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные в первую очередь на цели, касающиеся "именно суверенного развития".