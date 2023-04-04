ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:51

Власти Карелии перенесли согласованный пикет на более поздний срок из-за теракта в Петербурге

фото ЗакС политика Власти Карелии перенесли согласованный пикет на более поздний срок из-за теракта в Петербурге

Власти Карелии решили перенести на более поздний срок посвященный теме местных дорог согласованный пикет в Петрозаводске из-за взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, передаёт издание "Столица на Онего".

Документ, оказавшийся в распоряжении редакции, подписан в Госкомитете Карелии по безопасности. В своём ответе чиновники заявили о необходимости переноса мероприятия "в целях безопасности". Новую дату в комитете активистам не назвали.

Петрозаводчане намеревались провести пикет 4 апреля. Организаторами мероприятия выступили жители квартала "Резервный": участки там получили люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Активисты просят у местных властей запретить проезд грузовых машин по дороге, которую они построили на свои деньги — 17 млн рублей. Они опасаются, что грузовики испортят не предназначенную для них дорогу, свозя стройматериалы в соседние районы. Кроме того, дорога не освещена, там нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов. 

 

фото: gov.karelia.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама