Смольный заплатит 15 млн рублей за военно-патриотические сборы старшеклассников

Петербургское правительство выделило из городского бюджета 15 млн рублей Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", о чем сообщает пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Некоммерческая организация, выступающая реципиентом средств, подведомственна Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России".

Ожидается, что деньги пойдут на проведение городских мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, под которыми понимаются учебные сборы десятиклассников.

Сборы продлятся пять дней. К участию в них привлекут представителей ветеранских организаций города.