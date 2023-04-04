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Новости 15:33

Смольный заплатит 15 млн рублей за военно-патриотические сборы старшеклассников

фото ЗакС политика Смольный заплатит 15 млн рублей за военно-патриотические сборы старшеклассников

Петербургское правительство выделило из городского бюджета 15 млн рублей Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", о чем сообщает пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Некоммерческая организация, выступающая реципиентом средств, подведомственна Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России".

Ожидается, что деньги пойдут на проведение городских мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, под которыми понимаются учебные сборы десятиклассников.

Сборы продлятся пять дней. К участию в них привлекут представителей ветеранских организаций города.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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