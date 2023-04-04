Финляндия вступила в НАТО

Граница НАТО с Россией увеличилась более чем в два раза. К альянсу 4 апреля присоединилась Финляндия. Церемонию транслировали на сайте альянса.

Финляндия стала 31 членом блока. Ее официально приняли в НАТО в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-участниц альянса.

Общая граница Российской Федерации с НАТО увеличилась с 1215 км до 2555 км. В Министерстве иностранных дел России заявили об ответных шагах.

"Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД.

После Второй мировой войны Финляндия была внеблоковым государством. Она поддерживала связи и со странами Запада, и с СССР. С начала 1995 года государство присоединилось к Европейскому союзу.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года на фоне специальной военной операции в Украине. Процесс их присоединения к блоку затянули Турция и Венгрия. Весной 2023 года обе страны одобрили вступление Финляндии.