Жителей Петроградского района встревожили звуки сирен в разгаре дня

Днём во вторник, 4 апреля, петербуржцев, проживающих на Малой Посадской улице в Петроградском районе, озадачили звуки сирен, срабатывавших дважды в час, передаёт "Фонтанка".

В разговоре с изданием в комитете по информатизации и связи рассказали, что действительно проводили проверку 5 из 180 устройств оповещения населения.

"Включили проверку на один оборот. Это стандартная процедура, на которую раньше никто не обращал внимания", — поделились в Смольном.

Кроме того, в комитете сообщили, что подобная проверка должна пройти в центре Петербурга.

За последнее время горожане не впервые слышат звуки сирен. К примеру, в Кировском районе ранняя сирена напугала петербуржцев до такой степени, что они побежали прятаться в ближайшей станции метро.