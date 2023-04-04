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Новости 17:10

ФСИН хочет обязать правозащитников уведомлять о визите в СИЗО за двое суток

фото ЗакС политика ФСИН хочет обязать правозащитников уведомлять о визите в СИЗО за двое суток

Федеральная служба исполнения наказаний подготовила проект приказа, который регламентирует порядок посещения следственных изоляторов членами Общественной наблюдательной комиссии того или иного региона.

Ведомство добивается, чтобы его предупреждали о готовящемся визите не позднее, чем за 48 часов до его совершения. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Глава ОНК Москвы георгий Волков уже выступил с осуждением инициативы силовиков.

"Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены", - приводит его позицию "Интерфакс".

Волкова, по его же словам, поддержали более пятидесяти членов ОНК по всей стране.


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