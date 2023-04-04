По делу о несостоявшемся перформансе на Красной площади заочно осудили фотографа

Суд в Москве заочно приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, в прошлом году покинувшего страну, о чем сообщается в Telegram-канале его группы поддержки.

Фигуранту инкриминировали участие в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) в связи с планировавшейся акцией на Красной площади, которая так и не состоялась. Своей вины фотограф, задержанный 10 мая, не признал.

Следствие сочло, что вместе с художником Даниилом Ткаченко Мумриков готовил пацифистский перформанс на 9 мая прошлого года. Акция предполагала использование дымовых шашек, которые должны были напоминать цвета украинского флага. Уличное выступление пресекли сотрудники ФСБ.

Ткаченко, в отличие от Мумрикова, выехал за рубеж еще до начала сорвавшегося мероприятия и, по его собственным словам, планировал проводить акцию самостоятельно.

UPD 18:10 Адвокат Мумрикова Светлана Сидоркина пояснила, что суд переквалифицировал статью с "хулиганства, совершенного группой лиц", на "пособничество в приготовлении к хулиганству". Таким образом, наказание перестало быть связанным с лишением свободы.