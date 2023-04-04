В 2023 году свыше 600 социальных квартир передадут в собственность Петербурга

В нынешнем году в собственность Петербурга передадут 656 социальных квартир для льготных категорий населения, в том числе для детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения, передаёт пресс-служба Смольного.

Согласно заключенным контрактам, городу предоставят 604 однокомнатные, 15 двухкомнатных, 22 трёхкомнатные, 12 четырёхкомнатных и три пятикомнатные квартиры.

Все они располагаются в разных районах города - Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском. 33 квартиры выкупили благодаря "свежим" контрактам 2023 года.

"В настоящее время объявлены новые процедуры по приобретению "социальных" квартир. В целях пополнения городского жилищного фонда планируется осуществить закупки как на первичном рынке (путём заключения контрактов на участие в долевом строительстве), так и на вторичном рынке. Подробная информация и аукционная документация опубликованы на портале госзакупок", - объяснили в Смольном.

В течение первых нескольких месяцев с начала года петербургский комитет имущественных отношений разместил на портале госзаказа тендеры на приобретение 274 новых соцквартир. На покупку 176 из них Смольный выделил 4,5 млрд рублей.