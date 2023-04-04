В Петербурге впервые построят школы по концессии

В Петербурге возведут первые две школы на основе государственно-частного партнерства, передает пресс-служба Смольного. Городское правительство и Газпромбанк софинансируют строительство новых образовательных учреждений на Морской набережной (школа на 1375 мест) и на проспекте Энгельса (школа на 550 мест).

"Строим их за счет городского бюджета и за счет средств инвесторов. Также город использует новые механизмы для развития социальной инфраструктуры. При содействии инвесторов и благодаря федеральной поддержке в Петербурге появятся две новые современные школы", - высказался о проекте губернатор Александр Беглов.

С точки зрения вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, новый подход предпочтителен как минимум по двум причинам: благодаря нему снижается нагрузка на региональный бюджет и до минимума сокращаются сроки строительных работ. Обе школы должны ввести в эксплуатацию не позднее следующего года.