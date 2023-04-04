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"Суммы, которые, к сожалению, будет очень сложно взыскать": РПН оценил вред окружающей среде за прошлый год

фото ЗакС политика "Суммы, которые, к сожалению, будет очень сложно взыскать": РПН оценил вред окружающей среде за прошлый год

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова озвучила в стенах Госдумы статистику, касающуюся вреда окружающей среде, который за 2022 год нанесли отечественные компании. Общий ущерб, по подсчетам ведомства, составил 78,9 млрд рублей, передает "Интерфакс". Большая часть этой суммы связана с повреждением почв (61,3 млрд рублей).

По предположению чиновников, компенсировать бюджету удастся не весь заявленный объем средств.

"Здесь есть суммы, которые, к сожалению, будет очень сложно (взыскать - прим. ред.), а может, мы их никогда и не получим, потому что, если мне память не изменяет, то один из этих ущербов - 43 млрд рублей, начисленных индивидуальному предпринимателю. Сумма оглушительно большая", - рассказала Радионова.

Чиновница прогнозирует, что упомянутый ею нарушитель прибегнет к процедуре банкротства. В таком случае деньги на рекультивацию местности придется, по ее словам, "потратить всей страной".

Год назад по аналогичным делам удалось добиться уплаты в государственный бюджет лишь 6,27 млрд рублей.

фото: pixabay


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