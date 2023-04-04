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Новости 20:59

В США арестовали бывшего президента Дональда Трампа

фото ЗакС политика В США арестовали бывшего президента Дональда Трампа

В офисе прокурора арестовали бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, возглавлявшего государство в 2017-2021 годах, передает CNN.

В ближайшее время ему должны будут предъявить обвинения по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях. Один из эпизодов касается сексуального скандала: согласно материалам дела, политик заплатил порноактрисе за молчание об интимной связи с ним.

Трамп успел прокомментировать свой арест. Он заявил, что не может в поверить, что подобное могло произойти в его стране. 

Арест будет действовать до выдвижения обвинений бывшему президенту. Мера не равнозначна заключению под стражу. Предполагается, что после предъявления обвинений Трамп сможет самостоятельно покинуть здание суда.

фото: kremlin.ru


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