В США арестовали бывшего президента Дональда Трампа

В офисе прокурора арестовали бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, возглавлявшего государство в 2017-2021 годах, передает CNN.

В ближайшее время ему должны будут предъявить обвинения по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях. Один из эпизодов касается сексуального скандала: согласно материалам дела, политик заплатил порноактрисе за молчание об интимной связи с ним.

Трамп успел прокомментировать свой арест. Он заявил, что не может в поверить, что подобное могло произойти в его стране.

Арест будет действовать до выдвижения обвинений бывшему президенту. Мера не равнозначна заключению под стражу. Предполагается, что после предъявления обвинений Трамп сможет самостоятельно покинуть здание суда.

фото: kremlin.ru